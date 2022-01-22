Где в Саратове будут эвакуировать машины вечером 22 января

В Саратове продолжаются снегопады и комплексная уборка улиц с привлечением экипажей ГИБДД и эвакуаторов.

Ночью с 22 на 23 января будут очищать улицы города 353 единицы спецтехники. Это значительно меньше, чем работало днем, когда вышли 754 единицы техники и 6 190 рабочих.

При этом комплексная уборка запланирована только на одной улице - с 20.00 будут ограничены стоянка и движение автомобилей на улице Большая Горная от Астраханской до Рахова.

Также запланировано патрулирование и эвакуация автомобилей, припаркованных с нарушениями, по нескольким адресам:

- ул. Антонова;

- ул. Ипподромная;

- ул. Рахова от ул. Б.Горная до ул. Кутякова;

- ул. Б.Горная от ул. Рахова до ул. Вольская;

- ул. Кутякова от ул. Рахова до ул. Московская;

- ул. Рахова;

- ул. Пугачева;

- ул. Слонова;

- ул. Вольская от ул. Сакко и Ванцетти до ул. 53-й Стрелковой дивизии;

- ул. Белоглинская от ул. Вольская до ул. Чапаева;

- ул. Чапаева от ул. Белоглинская до ул. Бахметьевская.