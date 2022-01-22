В Саратовской области коронавирусом заразились 337 человек за сутки

За прошедший день коронавирусом в Саратовской области заразились ещё 337 человек. Об этом сегодня, 22 января, сообщает региональный оперштаб.

Всего в регионе выявили 137 894 случая. Выздоровели с начала пандемии 128 489 саратовцев, за сутки – 210 человек.

В стационарах остаются 1 082 ковидных пациента, лечатся дома 3 246 жителей региона.

В Саратове нашли 130 новых случаев, в Энгельсском районе – 27, а в Балаковском – 41.

Среди заразившихся 11 детей до шести лет, 48 ребят – от семи до 14-ти, 18 подростков – 15-19-ти и 39 человек старше 60-ти лет.

Пневмонию выявили у 54 пациентов, бессимптомно переносят COVID-19 семеро саратовцев.

Как уточнили в саратовском минздраве, скончались от COVID-19 за сутки еще 9 человек.

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