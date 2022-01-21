Полиция и спецназ «Гром» задержали в Саратове двух иностранцев с героином

. Фото: ГУ МВД по Саратовской области

Двое жителей ближайшего зарубежья задераджны в Саратове по подозрению в сбыте наркотиков.

Подозрение тем весомее, что при задержании, в котором кроме оперативников УНК ГУ МВД России по Саратовской области участвовал отряда специального назначения «Гром», у иностранцев обнаружено и изъято 35 свертков с героином общей массой более 17 граммов.

По версии полиции, закладчики получали оптовые партии героина, расфасовывали их на дозы и прятали в различных частях Саратова. Через эти тайниковые закладки наркотики распространяли по покупателям.

Возбуждено уголовное дело.

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