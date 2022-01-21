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Здоровье21 января 2022 10:36

В саратовских домах-интернатах готовятся к введению дополнительных мер безопасности

Новые ограничения в связи с коронавирусом вводятся в Саратовской области с 24 января
Источник:kp.ru
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В организациях с постоянным пребыванием людей сейчас готовятся к переводу в закрытый режим работы. Пополняется запас продовольствия, медикаментов, средств индивидуальной защиты и дезинфекции, предметов ухода.

Об этом сообщили в министерстве труда и социальной защиты региона.

- Схема всех необходимых действий уже отработана, учитывая опыт предыдущих лет. Особое внимание будет уделено мониторингу состояния здоровья проживающих. Все сотрудники перед заходом на смену в обязательном порядке будут проходить тестирование на COVID-19.

Выражаем признательность нашим подопечным за понимание ситуации, а специалистам, работникам наших учреждений – за профессионализм и чувство ответственности за безопасность получателей социальных услуг, – прокомментировали в региональном минтруда.