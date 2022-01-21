В Саратовской области закрывают на вход-выход дома престарелых, ПНД и дома ребенка

Роман Бусаргин

Из-за угрозы распространения коронавируса в Саратовской области с 24 января вводят дополнительные ограничительные меры в домах-интернатах для престарелых и инвалидов, психоневрологических интернатах, в том числе для несовершеннолетних, а также в домах ребенка. Сегодня, 21 января, текст постановления опубликовал в своём Telegram-канале председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

Текст постановления опубликовали в тг-канале Романа Бусаргина

Текст постановления опубликовали в тг-канале Романа Бусаргина

Руководителям вышеперечисленных организаций необходимо:

- закрыть заведения на вход и выход для проживающих, сотрудников и посетителей;

- организовать вахты для сотрудников (не менее 14 календарных дней);

- организовать ПЦР-тестирование сотрудников не менее чем за два дня до выхода на работу;

- не допускать к работе сотрудников старше 65 лет;

- пристально следить за состоянием здоровья проживающих и при первых признаках острых респираторных инфекций незамедлительно вывозить их в медучреждения;

- обеспечить эпидемиологическую безопасность среды в организации;

- до закрытия попробовать временно передать постояльцев семьям законных представителей, родных или близких.

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