В Саратовской области резко подорожала работа «Бобкетов»

Аренда малогабаритных машин для уборки тротуаров резко подорожала в Саратове

В мэрии Саратова признали, что техники для уборки тротуаров сейчас не хватает. Об этом заявил председатель комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Саратова Александр Гусев на заседании городской думы 21 января.

Он рассказал, что в этом году решено купить для города 11 универсальных машин для уборки тротуаров, а пока недостающую технику приходится брать в аренду. Цена на услуги таких машин взлетела вверх в последние особо снежные дни.

- С начала января в городе выпало 160% от нормы осадков, - заметил Гусев.

Управляющие компании также не всегда могут нанять технику для уборки дворов – она нарасхват.

Вместо полутора тысяч в обычное время сейчас за час работы "Бобкета" просят до девяти тысяч рублей – подтвердил председатель гордумы Дмитрий Кудинов.

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