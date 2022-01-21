Дорога в Саратове
Почти две трети жителей Саратовской области заметили улучшение дорог, об этом сообщает Росавтодор со ссылкой на опрос ВЦИОМ.
В 2021 году в Саратовской области, в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтировали свыше 300 километров трасс. Самым крупным проектом стала дорога «Балашов - Романовка» длинно 21 километр.
Непосредственно в Саратове отремонтировали более 80 километров дорог, а в Энгельсе более 10. 62 процента жителей региона заметили и положительно оценили эти изменения.
Стоит отметить, что в 2017 году, на момент начала реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в хорошем состоянии в Саратовской области было всего девять процентов дорог.
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