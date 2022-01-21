В производство мягкой кровли и черепицы в Саратове вложили миллиард рублей

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В поселке Дубки завершается строительство завода по производству кровельной битумной черепицы и фасадной плитки. Он начнет работы в третьем квартале 2022 года. Сейчас уже начат подбор персонала, сюда потребуется 100 рабочих. Об этом в своем инстаграм написал председатель правительства Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

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Мощность производства в начале реализации проекта составит около 3 тыс. кв.м. в год, при выходе на полную мощность – до 8 тыс. кв.м. в год. Особенностью проекта является внедрение современной технологии выпуска гибкой черепицы и фасадной плитки, не имеющей аналогов на территории России и стран СНГ.

В проект более 1 млрд рублей вкладывает корпорация «ТехноНиколь» (ТН-Шинглас Саратов). которая владеет 57 производственными площадками в семи странах.

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