В Энгельсе 19-летний парень сбил женщину насмерть. Автоинспекторы ищут свидетелей смертельного ДТП, о чем сообщает пресс-служба регионального ведомства.

ЧП произошло 2 ноября 2021 года возле дома № 4 на Полтавской. Около 19:00 19-летний молодой человек на автомобиле ВАЗ-21124 сбил женщину-пешехода. Пострадавшую доставили в больницу, где позднее она скончалась.

Правоохранители просят откликнуться очевидцев этого инцидента и обратиться по телефонам: 99-46-66, 99-46-88 или по адресу: Саратов, улица имени Чернышевского, 88, кабинет № 805.

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