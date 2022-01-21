Снег в Саратове будут убирать по-новому

Занесенные трамвайные пути должны очищать сразу, по идее Фото: Мария Франко

В Саратовской городской думе приняли изменения в правила благоустройства города и констатировали нехватку техники для уборки тротуаров и дорог в Саратове, учитывая увеличение площади города.

21 января в здании областной думы состоялось первое в 2022 году заседание городской думы Саратова, на котором председатель комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Саратова Александр Гусев представил изменения в правила благоустройства.

Среди них – правила по прогону и выпасу скота – чиновник пояснил, что в черте Саратова теперь находится много сельских территорий. Маршруты прогона буренок теперь будет согласовывать районные чиновники. Также регламентировали состояние заборов – они должны быть строго вертикальными, чистыми - без всяких плакатов и объявлений на них. Ремонт должен производиться не реже раза в три года.

- Наш город достоин того, чтобы освободить его от покосившихся некрасивых заборов, некоторых нерадивых хозяев надо привести в чувство, - отметил председатель гордумы Дмитрий Кудинов.

Кроме этого в поправках к правилам благоустройства разрешили спиливать деревья без получения специальных разрешений, если это касается формовки, а также если деревья угрожают жизни людей, целостности зданий, в случаях ЧП и аварий.

Время на уборку снега на прилегающих территориях – дворах, тротуарах, - теперь продлили – не сразу после снегопада, как было ранее, а в течение 12 часов. Сосульки и наледь с крыш нужно убирать по-прежнему – по мере образования.

Депутаты проголосовали за изменения единогласно.

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