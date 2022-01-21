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Здоровье21 января 2022 8:30

За сутки 11 жителей Саратовской области умерли от коронавируса

Всего скончались 5 268 саратовцев
Дарья Васенина
Дарья Васенина
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За минувшие сутки от коронавируса в Саратовской области погибли еще 11 человек. Информацию обновили сегодня, 21 января, на сайте СтопКоронавирус.РФ.

Скончались шестеро женщин и пятеро мужчин в возрасте от 61 до 84 лет, - уточнили в региональном минздраве.

Так, с начала пандемии от COVID-19 умерли 5 268 саратовцев.

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