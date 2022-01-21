Треть компаний Саратова перевела желающих на удаленку

На сегодня, 21 января, уже треть компаний Саратова перевела желающих, а также имеющих медицинские показания на удаленку из-за омикрона. Непосредственно из-за омикрона перешли или в ближайшее время перейдут сотрудники шести процентов фирм. Об этом свидетельствуют результаты опроса портала SuperJob.
На новый штамм уже обратили внимание в 1 из 9 российских компаний. Сотрудники на удаленке есть в 3 из 10 фирм Саратова — это на треть меньше, чем в разгар эпидемии дельты.
Каждый третий менеджер по персоналу в Саратове сообщил, что в их компании, все желающие и те, у кого есть медицинские показания, перешли на работу из дома еще до появления нового штамма коронавируса.
Опрос проводился с 13 до 18 января 2022 года
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