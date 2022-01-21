Молодым бизнесменам Маркса и Петровска помогут начать свое дело

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20 января, в пресс-центре «Комсомольская правда-Саратов» прошла встреча, темой которой стала реализации на территории региона просветительского проекта для молодежи из малых и моногородов «Бизнес на районе». В 2021 году проект победил в грантовом конкурсе правительства Саратовской области. Председатель СРО «Ассоциация молодых предпринимателей России» Марат Мутигуллин рассказал о работе организации, начавшейся ещё в 2014 году. За это время тысячи молодых ребят поучаствовали в мероприятиях Ассоциации и создавали свой бизнес или социальные проекты. По словам спикера, из 10-ти открывшихся предпринимателей в первые три года терпят неудачи закрываются 9. Мутигуллин считает, что неудачи в большинстве случаев связаны со страхом, а также недостатком опыта и финансирования. На устранение именно этих препятствий и направлена работа «Ассоциации», центра поддержки предпринимателей «Мой бизнес» и программы «Наставники».

«Бизнес на районе» – это просветительский проект, который поможет начинающим предпринимателем не из областного центра, а из малых и моногородов. Первыми поучаствуют Маркс и Петровск. В дальнейшем, надеются создатели, проект удастся распространить и на другие города Саратовской области. А поучаствовать смогут молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет.

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Руководитель программы «Наставники» по развитию молодежного предпринимательства в Саратовской области Алексей Драгун рассказал, как именно планируют претворить «Бизнес на районе» в жизнь. Так, после того как отберут 150 участников (эксперты оценят идеи молодых людей и выберут из них самые перспективные) и распределят их на группы по 30 человек, начнутся онлайн-занятия. Будущим предпринимателям предложат образовательные курсы и практические задания. Оценивать знания и навыки, а также помогать на всех этапах молодым людям будут как раз участники программы «Наставники». Под чутким руководством разбирающихся в тонкостях бизнес-процессов экспертов, начинающие предприниматели смогут не только развить и оформить свою идею, но и получить недостающее финансирование – например, подать заявку на льготный госкредит.

На втором этапе планируют провести экскурсии на ведущие предприятия Маркса и Петровска. На сегодняшний день список организаций-участников ещё не определен, но уже в скором времени планируют достичь необходимых договоренностей. Также будущие предприниматели смогут пообщаться и набраться опыта от молодых бизнесменов, которые уже добились успеха. В процессе обучения планируют задействовать также и игровую форму, что позволит сохранить интерес участников к их новому начинанию.

А третьим этапом реализации проекта станет проведение итогового форума в Саратове. Заместитель начальника центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес» в Саратовской области Алина Коваленко отметила, что на этом господдержка участников проекта не закончится. Так, для предпринимателей на всех этапах развития предусмотрены различные программы, позволяющие сохранить и развить бизнес. Интересующиеся всегда могут обратиться в Центр для подробной бесплатной консультации, в том числе и онлайн.

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