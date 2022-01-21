Погода в Саратове

Сегодня, 21 января, в Саратове будет облачно и несильный мороз. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

В Саратове ожидается переменная облачность, возможен небольшой снег. Температура колеблется от -7 до -9 градусов, ветре дует западный, его скорость составляет 7м/с.

В Саратовской области ожидается облачная с прояснениями погода. Столбик термоментра колеблется от -5 до -10 градусов, в Левобережье до -15 градусов. Местами небольшой снег. Дует ветер западной четверти, отдельные порывы достигают 12м/с. Возможны туман видимостью 500 м и менее, изморозь (20-49 мм), на дорогах будет гололедиц.

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