В Ершовском районе сбили 69-летнего мужчину

Фото: ГУ ГИБДД по Саратовской области
Вчера, 20 января, в Ершовском районе Саратовской области сбили 69-летнего мужчину, об этом сообщает ГУ ГИБДД по региону.
Авария была зафиксирована в 7:30 в селе Семено-Полтавка. Возле дома № 35 на улице Молодежная Hyundai Greta, за рулем которой был 23-летний парень, сбила 69-летнего пешехода.
В результате ДТП пострадавший госпитализирован в больницу.
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