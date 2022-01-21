За сутки 308 жителей Саратовской области заболели коронавирусом

В коронавирусных госпиталях по-прежнему много саратовцев Фото: Иван МАКЕЕВ

За прошедший день коронавирусом в Саратовской области заразились ещё 308 человек. Сегодня, 21 января, данные предоставил региональный оперштаб.

Всего в регионе выявили 137 557 случаев. Выздоровели с начала пандемии 128 279 саратовцев, за сутки – 267 человек.

В стационарах остаются 1 070 ковидных пациентов, лечатся дома 3 133 жителя региона.

В Саратове нашли 116 новых случаев, в Энгельсском районе – 65, а в Балаковском – 31.

Среди заразившихся девять детей до шести лет, 33 ребенка – от семи до 14-ти, 10 подростков – 15-19-ти и 45 человек старше 60-ти лет.

Пневмонию выявили у 48 пациентов, бессимптомно переносят COVID-19 семеро саратовцев.

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