Сегодня ГИБДД Саратова проводит акцию «Встречная полоса»

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Большое количество столкновений машин при выезде на встречку сподвигло городское ГИБДД в Саратове провести 21 января профилактическое мероприятие «Встречная полоса».

Профилактировать будут выезд на встречную полосу при объезде препятствия либо на трамвайные пути встречного направления при объезде препятствия.

Урок от ГИБДД обойдется нарушителям от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей штрафа.

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