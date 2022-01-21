В Саратове компания мужчин украла заборы почти на триста тысяч рублей, о расследовании дела рассказывает пресс-служба Приволжского ЛУ МВД России.

Всего зафиксировано три кражи. Злоумышленники воровали ограждения на железнодорожных платформах. Общий ущерб составил 297 тысяч рублей.

Всего полиция задержала четырех подозреваемых. Зачинщиком называют 32-летнего ранее судимого мужчину. В декабре прошлого года он, со своими знакомыми, совершил кражи на перегонах «Зоринский – Липовский» и «Тарханы – Липовский». Украдено было около 200 метров металлических ограждений. Часть они успели сдать в приемный пункт лома черных металлов. Сейчас задержанные под подпиской о невыезде.

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