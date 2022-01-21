Мужчины не поделили дорогу в Кировском районе, а пострадала женщина

ДТП на Соколовой Фото: ГИБДД по Саратову

Днем 20 января в ДТП на улице Соколовая в Кировском районе Саратова в столкновении двух машин пострадала женщина.

За рулем одной из участвовавших в ДТП LADA Granta был молодой 20-летний водитель, за рулем другой такой машины – 50-летний мужчина. Их встреча у дома №261 окончилась плохо – они не смогли разъехаться и врезались друг в друга.

Водителям медицинская помощь не понадобилась, а вот пассажирке одной из машин, 19-летней девушке, повезло меньше. Медики скорой помощи госпитализировали ее с различными травмами.

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