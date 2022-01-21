Начались выплаты компенсаций дольщикам ЖК «Победа»

Дольщики ЖК Победа

С сегодняшнего дня обманутые дольщики ЖК «Победа» начнут получать выплаты. Об этом напомнили в телеграм-канале сторонников Вячеслава Володина.

Напомним, за помощью в решении проблемы дольщики обращались к Вячеславу Володину и решение было найдено - компенсации с учетом стоимости квадратного метра на сегодняшний день через Фонд ДОМ.РФ.

Всего для выплат 652 семьям дольщиков выделены средства в размере 1 млрд 189 млн рублей.

Обманутым дольщикам ЖК «Победа» необходимо обратиться в колл-центр по тел: 8 800 7007 214 или на сайт Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства.

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