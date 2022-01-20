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Общество20 января 2022 14:03

Валерий Рашкин «похвастался» журналистам браслетом на ноге

Прибор не дает парламентарию спокойно помыться
Наталия Калинина
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Нога Валерия Рашкина

Нога Валерия Рашкина

Валерий Рашкин «похвастался» журналистам браслетом на ноге. Сегодня, 20 января, короткий ролик с участием депутата ГД появился в Телеграм-канале «Плохие новости».

Смеясь, парламентарий показал журналистам браслет ФСИН на ноге и специальное устройство на поясе.

— Вот видите, здесь прибор распознает ваш телефон и сразу показывает, что он рядом. Если я буду говорить по нему, это будет нарушение. Будет уже тюрьма, - пояснил Рашкин и пояснил, что прибор мешает принимать ему ванную.

- В ванне сигнал не пробивает слой воды. Если прибор не будет работать три часа, приедут сотрудники УФСИН и проверят, в ванной я или ушел. Все серьезно, - рассказал депутат.

Напомним, Валерий Рашкин находится под следствием из-за дела о незаконной охоте. Он признался, что убил лося в Лысогорском районе.

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