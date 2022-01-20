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Общество20 января 2022 13:52

В Энгельсе приостановлен конкурс о строительстве моста

Создание новой переправы через Сазанку откладывается
Наталия Калинина
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В Энгельсском районе Саратовской области приостановлен конкурс о строительстве моста через озеро Сазанка. Соответствующая информация появилась на портале Госзакупок.

Напомним, аукцион на строительство мостового перехода по улице Лесозаводская объявили 30 декабря. Поучаствовать в нем можно было до 18 января. Начальная цена контракта составляла 70,8 миллионов рублей, источник финансирования стал городской бюджет. Работы должны завершиться к 15 июля.

Причиной временной приостановки конкурса стала подача жалобы в УФАС.

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