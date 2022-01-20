Педофил из Балаковского района растлил четверых детей и получил 16 лет колонии

Житель Балаковского района Саратовской области растлил четверых детей и получил 16 лет колонии. Оглашен приговор 47-летнему злоумышленнику.

Преступления совершались с апреля 2019 года по ноябрь 2020 года в селе Пылковка и селе Малый Кушум. Находясь с детьми наедине, педофил совершал с ними действия сексуального характера. Жертвами злоумышленника стали четверо детей, не достигших 14 лет. Доказаны восемь насильственных эпизодов. Когда о случившемся стало известно родителям потерпевших, они обратились в полицию.

Растлитель получил 16 лет лишения свободы, с ограничением свободы сроком на два года, о чем сообщает СУ СК по Саратовской области.

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