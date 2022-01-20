В Энгельсском районе украли бензиновый электрогенератор

В Энгельсском районе Саратовской области украли бензиновый электрогенератор. На 58-летнего подозреваемого завели уголовное дело. Об этом сообщает СУ Приволжского ЛУ МВД России.

В конце октября 2021 года правоохранители задержали на станции Анисовка подозреваемого в хищении бензинового электрогенератора. 58-летнйи мужчина пробрался на транспортный объект, взломал дверь газовым ключом, и украл девайс, принадлежащий одной из транспортных компаний.

Генератор позже изъяли у подозреваемого дома. Сумма ущерба свыше 58 тысяч рублей. Сейчас злоумышленнику грозит до пяти лет. Он находится под подпиской о невыезде.

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