Заснеженный Саратов

В Саратове объявлен желтый уровень опасности из-за тумана и гололеда. Завтра, ночью и днем 21 января, в области будет сильный ветер. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

В Саратовской области прогнозируется сильный туман, видимость опустится до 500 метров и менее. На улицах изморозь 20-49 миллиметров. На дорогах гололед.

В Правобережье утром будет сильный юго-восточный ветер, порывы доходят до 18 м/с.

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