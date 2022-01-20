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Происшествия20 января 2022 12:44

В Саратове пара с двухлетним малышом отравилась угарным газом

Мать попала в больницу в тяжелом состоянии
Наталия Калинина
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Сегодня, 20 января, Саратове семейная пара с двухлетним малышом отравилась угарным газом.

По имеющимся данным, инцидент произошел по адресу2-я Садовая, 120. В квартире на втором этаже угарным газом отравились три человека. 26-летняя девушка доставлена в больницу в тяжелом состоянии. 34-летний мужчина и двухлетний малыш поступили к медикам в состоянии средней степени тяжести.

По предварительным данным, все трое отравились газом. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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