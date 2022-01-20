Олег Костин разъяснил ситуация с запасом лекарств от омикрона на очередном брифинге сегодня, 20 января. Некоторые жители Саратовской области опасались, что, после объявления списка лекарств от омикрона, некоторых наименований может не хватить в аптеках.

Глава минздрава сообщил, что в саратовских аптеках достаточный запас лекарств.

- Группа препаратов состоит из двух блоков. Первый блок — это безрецептурные препараты, которые доступны в любых аптеках. Их можно принимать в любых количествах, в разумных пределах, конечно. Вторая группа — медикаменты, которые нужно принимать исключительно при назначении врача, — сообщил чиновник.

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