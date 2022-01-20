В Ленинском районе недокормленными в столовой школьниками заинтересовалась прокуратура

В Ленинском районе Саратова недокормленными в столовой школьниками заинтересовалась прокуратура, об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Горожанка пожаловалась на то, что детей в одной из школ района плохо кормят. В ходе проверки выяснилось, что в питании учеников от 7 до 11 лет содержание белков, жиров, углеводов, а также калорийность не соответствуют нормам СанПиН и не могут дать детям нужного количества энергии.

Прокуратура отправила представление в адрес директора. После этого школьное меню было приведено в соответствие с требованиями СанПиН.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.