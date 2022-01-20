В Саратове названы адреса, с которых ночью эвакуируют машины

Сегодня, 20 января, в администрации Саратова назвали адреса, с которых ночью эвакуируют машины. В городе ограничена парковка и проезд автомобилей.
В ночь с 20 на 21 января с 20:00 до 5:00 нельзя будет парковаться и проехать по следующим улицам:
- ул. Б.Горная от ул. Астраханской до ул. Пугачева;
- ул. Кутякова от Смурского переулка в сторону ул. Чапаева;
- ул. Черниговская/ул. Романтиков;
- ул. Черниговская/1-й Проезд Танкистов;
- ул. Астраханская от ул. Б.Горная в сторону Посадского;
- ул. Слонова от ул. Астраханской до ул. Железнодорожной.
За прошедшую ночь в Саратове было эвакуировано 11 машин.
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