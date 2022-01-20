Сбивший полицейского житель Саратова стал фигурантом уголовного дела

СУ Ск по Саратовской области

Сбивший полицейского вчера, 19 января, житель Саратова стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщает СУ СК по Саратовской области.

Правоохранители возбудили уголовное дело на 44-летнего жителя Саратова. Днем он заехал в пешеходную зону на проспекте Кирова. Двое сотрудников ППС попытались остановить автомобиль нарушителя, но водитель не остановился сбил одного из них.

Сейчас идет установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела взято на контроль в центральном аппарате СК. Напомним, ситуация с ДТП в пешеходной зоне возмутила саратовцев вчера вечером. По словам очевидцев, нарушитель был пьян.

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