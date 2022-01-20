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Происшествия20 января 2022 11:50

Сбивший полицейского житель Саратова стал фигурантом уголовного дела

Расследование взято на контроль в центральном аппарате СК
Наталия Калинина
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
СУ Ск по Саратовской области

СУ Ск по Саратовской области

Сбивший полицейского вчера, 19 января, житель Саратова стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщает СУ СК по Саратовской области.

Правоохранители возбудили уголовное дело на 44-летнего жителя Саратова. Днем он заехал в пешеходную зону на проспекте Кирова. Двое сотрудников ППС попытались остановить автомобиль нарушителя, но водитель не остановился сбил одного из них.

Сейчас идет установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела взято на контроль в центральном аппарате СК. Напомним, ситуация с ДТП в пешеходной зоне возмутила саратовцев вчера вечером. По словам очевидцев, нарушитель был пьян.

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