В Саратовской области проживают более 24 тысяч одиноких родителей с детьми до 16 лет

В Саратовской области назначены пособия 2816 беременным женщинам ставшим на учет в ранние сроки беременности и 24380 одиноким родителям региона, которые воспитывают детей от 8 до 16 лет.

Одиноким родителям с начала 2022 года выплачивают ежемесячно 5533,5 рублей.

Пособие беременным, вставшим на учет в первые 12 недель, составляет 5793,0 рублей.

Заявления на оба пособия можно подать через портал госуслуг или в Пенсионном фонде по месту жительства, но прийти сюда можно только по предварительной записи.

День назначают к выплате только тем, у кого размер размер дохода семьи на одного человека не превышает величину прожиточного минимума. В Саратовской области в 2022 году – это не более 10629 рублей

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