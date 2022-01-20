Олег Костин: выставление баллов зараженным коронавирусом – нормальная практика оценки риска

Олег Костин на брифинге 20 января

Сегодня, 20 января, глава минздрава Саратовской области Олег Костин рассказал о том, как проходит расстановка приоритетов при работе с жителями региона, обращающимися по вопросу коронавируса.

В телеграм-каналах распространяют документ за подписью замминистра здравоохранения РФ Гриднева, о регламенте работы колл-центров с пациентами с коронавирусом. Там говорится, что оператор задает вопросы звонящему и выставляет баллы за ответы, если их меньше 14, то скорую посылать не будут.

Как пояснил глава регионального минздрава, в Саратовской области также действует система оценки рисков.

- У нас применяется нормальная практика оценки риска. «Скорая помощь» не сможет доехать до каждого, кто обращается, даже если увеличить ее штат в пять раз. У медиков есть четкий алгоритм работы с поступающими вызовами, где принимающий вызов специалист оценивает риск, исходя из возраста обратившегося, симптомов и других факторов. Это однако не означает, что кто-то останется без помощи, - рассказал руководитель ведомства.

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