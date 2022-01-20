В общей сложности в Саратовской области скончались 10 295 зараженных коронавирусом жителей. Об этом проинформировал региональный минздрав сегодня, 20 января, на очередном брифинге по коронавирусу.

Непосредственно от самой инфекции COVID-19 умерли 5 257 жителей региона. Также «от иных патологий» скончались 5 038 зараженных. Таким образом, общее количество умерших среди зараженных составило 10 295.

Напомним, всего коронавирусом заразились 137 249 человек в Саратовской области.

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