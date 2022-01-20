Вчера, 19 января, на пожаре в Энгельсе пострадал 57-летний мужчина, об этом сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.

Сообщение о пожаре поступило в 15:32 из поселка Приволжский. Возгорание произошло в двухкомнатной квартире четырехэтажного дома. Площадь пожара составила пять квадратных метров.

В результате пожара пострадал 57-летний мужчина. Он доставлен в ожоговый центр. На тушение выезжали три пожарных расчета.

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