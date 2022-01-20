Реальную заболеваемость коронавирусом в Саратове «скрыли» новогодние праздники

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Реальную картину по заболеваемости коронавирусом в Саратовской области могли «скрыть» новогодние праздники. Сегодня, 20 января, на очередном брифинге представитель Роспотребнадзора пояснил особенности зимнего периода пандемии.

Не секрет, что в последние дни в Саратовской области фиксируется устойчивое снижение заболеваемости коронавирусом. Огромную роль тут, по мнению специалистов, сыграло проведение вакцинации и действие ограничений, однако есть и другие факторы.

Представитель регионального Роспотребнадзора не исключил, что в канун Нового года жители региона могли просто не обращаться к медикам, чтобы болезнь не помешала отмечать. Часть горожан также разъехалась с территории области на отдых. Кроме того, саратовцам в отпусках не нужен больничный лист, поэтому для них есть меньше причин обращаться в больницу.

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