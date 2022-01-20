Квартира на Азина обгорела из-за замыкания в зарядке для телефона

Квартира в Заводском районе в Саратове обгорела из-за замыкания в зарядке для телефона, об этом сегодня, 20 января, рассказали в ГУ МЧС по Саратовской области.

Возгорание зафиксировали вчера в 20:06. Пожар произошел в однокомнатной квартире четырехэтажного дома на улице Азина. Площадь пожара составила четыре квадратных метра, пострадавших не было.

По предварительным данным, пожар произошел из-за короткого замыкания зарядного устройства телефона. На тушение выезжали три пожарных расчета.

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

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