Квартира на Азина обгорела из-за замыкания в зарядке для телефона

Квартира в Заводском районе в Саратове обгорела из-за замыкания в зарядке для телефона, об этом сегодня, 20 января, рассказали в ГУ МЧС по Саратовской области.
Возгорание зафиксировали вчера в 20:06. Пожар произошел в однокомнатной квартире четырехэтажного дома на улице Азина. Площадь пожара составила четыре квадратных метра, пострадавших не было.
По предварительным данным, пожар произошел из-за короткого замыкания зарядного устройства телефона. На тушение выезжали три пожарных расчета.
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.