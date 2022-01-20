Саратовский областной суд продлил домашний арест Андрея Пригарова. Об этом сегодня, 20 января, сообщила пресс-служба суда.

Бывший прокурор Андрей Пригаров проведет под домашним арестом еще два месяца. Ограничения действуют 28 февраля 2022 года.

Напомним, ранее обвинение избрало эту меру пресечения до 27 декабря 2021 года. Зажита Андрея Пригарова хотела обжаловать приговор, но суд не счел доводы адвоката убедительными.

Напомним, бывший прокурор Кировского района проходит обвиняемым по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями и получении денег от строительной организации. Общая сумма взяток составляла более 33 миллионов рублей.

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