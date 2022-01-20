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Здоровье20 января 2022 9:29

В Саратовской области из-за ОРВИ и гриппа закрыты пять школ

Из-за коронавируса закрыты 65 классов
Наталия Калинина
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В Саратовской области из-за угрозы распространения коронавируса переведены на дистанционный режим 65 классов в 38 школах. 31 из них находятся в Саратове. Об этом сообщила замглавы регионального минобраза Ирина Чинаева. Закрыты также пять групп в пяти детских садах города Саратова и одна в балашовском техникуме.

Из-за угрозы распространения ОРВИ полностью переведены на удаленку пять школ, а также 38 классов в 26 школах. На карантин отправились также четыре группы в трех детских садах Саратова и семь групп в балашовском техникуме механизации и сельского хозяйства.

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