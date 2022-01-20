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Здоровье20 января 2022 9:15

В Саратовскую область привезут вакцину от коронавируса для подростков

Партия в 1342 дозы прибудет в воскресенье
Наталия Калинина
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Олег Костин на брифинге

Олег Костин на брифинге

В Саратовскую область в воскресенье поступят 1 342 дозы вакцины Спутник-М, которая предназначена в первую очередь для детей и подростков. Об этом сообщил глава регионального минздрава Олег Костин в рамках очередного брифинга по коронавирусу.

11 894 заражения коронавирусом детей произошло в Саратовской области за весь период эпидемии. Это плюс 22 случая за последние сутки.

В ковидных госпиталях остаются 30 детей из которых 21 имеют подтвержденный коронавирус. Тяжелых пациентов среди них нет.

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