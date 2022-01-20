Стадион "Торпедо"

Житель Саратова пожаловались на закрытие стадиона «Торпедо». В ЦУР зафиксировали обращения и разъяснили режим работы спортобъекта.

Горожане писали в социальных сетях о том, что после ремонта на стадионе «Торпедо» его посещение спортобъекта лимитировали.

- Раньше можно было в любое время прийти и побегать, покататься на велосипеде или на лыжах, просто погулять с детьми, — пожаловался саратовец.

В ответ на эти сообщения в городской администрации рассказали, что на стадионе «Торпедо» действуют легкоатлетические дорожки, на которых летом можно бегать всем желающим ежедневно с 7:00 до 9:00 и с 18:00 до 22:00. В остальное время там тренируются воспитанники спортивных школ, и проводятся технические работы.

На стадионе также есть отдельная асфальтная дорожка для лыжероллеров летом и лыжников зимой. Более 200 детей, занимаются в лыжной секции на стадионе «Торпедо». Зимой на стадион ждут любителей лыж. Саратовцы могут кататься на коньках в хоккейной коробке.

Напомним, реконструкция стадиона «Торпедо» произведена в рамках благотворительного проекта Вячеслава Володина.

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