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Здоровье20 января 2022 9:02

За сутки в Саратовской области COVID-19 заразились семь беременных и рожениц

Наталия Калинина
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За последние сутки в Саратовской области COVID-19 заразились семь «пациентов гинекологического профиля», то есть беременных и рожениц. Об этом проинформировал Олег Костин сегодня, 20 января, на очередном брифинге по коронавирусу.

Всего за период эпидемии коронавирусом заразились 2 442 беременных и рожениц, семь из них за последние стуки. 2 063 саратовчанки были беременны на момент заражения, 2110 имели срок более трех месяцев.

Сейчас в стационарах находятся 20 пациенток, 19 имеют подтвержденный ковид. Все они непривиты. Одна пациентка остается в крайне тяжелом состоянии, три в тяжелом. Они находятся в палатах интенсивной терапии.

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