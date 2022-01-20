Почти тысяча жителей Саратовской области страдают от коронавирусной пневмонии. Об этом сегодня, 20 января, сообщил Олег Костин на брифинге пор коронавирусу.

Показатель заболеваемости составляет 5530, это ниже среднего по России. 973 человека страдают от коронавирусной пневмонии. 320 пациентов остаются на кислородной поддержке, 120 из них подключены к ИВЛ. 2112 человек проходят лечение амбулаторно.

В регионе произведено 3 миллиона 128 тысяч ПЦР-тестов, восемь тысяч из них вчера, 19 января. В регионе осталось 490 свободных коек, что составляет около 30 процентов от их общего количества. В случае необходимости медики региона готовы в течение дня развернуть 4 700 коек, оставив тысячу в резерве.

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