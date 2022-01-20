Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
-10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье20 января 2022 8:43

Олег Костин: омикрон зайдет в Саратов неминуемо

Без нового штамма остались считанные регионы
Наталия Калинина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Брифинг 20.01.22

Брифинг 20.01.22

Омикрон зайдет в Саратов неминуемо. Без нового штамма остались считанные регионы. Сегодня, 20 января, об этом сообщил глава регионального минздрава Олег Костин в рамках очередного брифинга по коронавирусу.

При этом стоит отметить, что и штамм дельта не ушел из региона, в стационарах с ним остаются более тысячи человек из них у 868 подтвержден коронавирус.

Глава регионального минздрава отметил, что сейчас идет активная подготовка к встрече с новым штаммом, увеличивается мощность телефонных линий. Готовится резерв коек и персонала на случай наплыва зараженных.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.