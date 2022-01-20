Олег Костин: омикрон зайдет в Саратов неминуемо

Брифинг 20.01.22
Омикрон зайдет в Саратов неминуемо. Без нового штамма остались считанные регионы. Сегодня, 20 января, об этом сообщил глава регионального минздрава Олег Костин в рамках очередного брифинга по коронавирусу.
При этом стоит отметить, что и штамм дельта не ушел из региона, в стационарах с ним остаются более тысячи человек из них у 868 подтвержден коронавирус.
Глава регионального минздрава отметил, что сейчас идет активная подготовка к встрече с новым штаммом, увеличивается мощность телефонных линий. Готовится резерв коек и персонала на случай наплыва зараженных.
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