В Саратове участок в Затоне вернули государству

В Саратове участок на берегу Волги в Затоне вернули в собственность государства, об этом сегодня, 20 января, сообщила Генеральная прокуратура РФ.

Речь идет о территории, которая является продолжением набережной Волги в Затоне. В 2018 году этот участок был арендован ООО «Волга Строй Сервис», которое заключило на три года договор с Росимуществом на аренду территории площадью более 1,3 га. По условиям договора компания должна была завершить строительство складских зданий со степенью готовности не более 16 процентов.

Однако в ходе проверки выяснилось, что «объектов, из-за которых была предоставлена аренда» в Затоне не обнаружилось. Кроме того компания пыталась продлить срок аренды с помощью заключения дополнительных соглашений. Прокуратура обратилась в суд и земельный участок вернули в собственность государства.

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