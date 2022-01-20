Мошенники в Саратове пытаются заработать на свадьбах в красивую дату 22.02.22

Управление по делам ЗАГС Саратовской области
Фото: Ольга Симонова
В областном управлении по делам ЗАГС категорически опровергли информацию о продаже мест на регистрацию браков в «красивую» дату - 22.02.22. Информация о торговле местами на этот день распространялась в соцсетях.
- Мы призываем не следовать убеждениям «предприимчивых» граждан о возможности покупки даты, и выбирать доступные свободные места в отделах ЗАГС Саратовской области. Самое главное, что вы должны знать — дату регистрации брака нельзя забронировать для других заявителей, - заявили в управлении ЗАГС.
Здесь пояснили, что будущие женихи и невесты лично подают заявления о заключении брака, где указываются данные на основании паспорта и СНИЛС. Поменять заявителей позже - нельзя. В случае отказа от регистрации брака занятое место не освобождается, оно остается закрепленным за парой до назначенной даты регистрации.
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