Мошенники в Саратове пытаются заработать на свадьбах в красивую дату 22.02.22

Управление по делам ЗАГС Саратовской области Фото: Ольга Симонова

В областном управлении по делам ЗАГС категорически опровергли информацию о продаже мест на регистрацию браков в «красивую» дату - 22.02.22. Информация о торговле местами на этот день распространялась в соцсетях.

- Мы призываем не следовать убеждениям «предприимчивых» граждан о возможности покупки даты, и выбирать доступные свободные места в отделах ЗАГС Саратовской области. Самое главное, что вы должны знать — дату регистрации брака нельзя забронировать для других заявителей, - заявили в управлении ЗАГС.

Здесь пояснили, что будущие женихи и невесты лично подают заявления о заключении брака, где указываются данные на основании паспорта и СНИЛС. Поменять заявителей позже - нельзя. В случае отказа от регистрации брака занятое место не освобождается, оно остается закрепленным за парой до назначенной даты регистрации.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.