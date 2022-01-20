Сегодня, 20 января, в Саратове вновь заработали катки. Об этом сообщает городская администрация.
- Муниципальные катки массового пользования в Саратове возобновляют свою работу. Сейчас сотрудники учреждений готовят лед к приему публики, также на пятницу запланирована дополнительная заливка, - информируют чиновники.
Каток на стадионе «Волга» откроется для саратовцев с 17:00, остальные катки работают в обычном режиме.
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