Сегодня, 20 января, в Саратове вновь заработали катки. Об этом сообщает городская администрация.

- Муниципальные катки массового пользования в Саратове возобновляют свою работу. Сейчас сотрудники учреждений готовят лед к приему публики, также на пятницу запланирована дополнительная заливка, - информируют чиновники.

Каток на стадионе «Волга» откроется для саратовцев с 17:00, остальные катки работают в обычном режиме.

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