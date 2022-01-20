На проект ремонта саратовской бани мэрия потратит три миллиона рублей

Вчера, 19 января, комитет по ЖКХ саратовской администрации объявил конкурс на разработку проектно-сметной документации для ремонта расположенной в Волжском районе муниципальной бани. Тендер разместили на сайте госзакупок.

Максимум за 2,983 млн рублей из городского бюджета предлагают подготовить рабочую и проектную документацию на капремонт не работающей уже полгода четвертой бани на Большой Горной, 116.

Общая площадь требующегося в ремонте объекта составляет 697,2 квадратных метров – это двухэтажное здание самой бани и пристройка-котельная (48,9 «квадратов»).

Заявки на участие в конкурсе принимают до 27 января, а итоги подведут 31-го числа. Подрядчик должен будет выполнить работы в течение 60-ти дней с момента заключения контракта.

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