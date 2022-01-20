От коронавируса в Саратовской области за сутки скончались девять человек

За минувшие сутки от коронавируса в Саратовской области погибли еще девять человек. Сегодня, 20 января, информацию обновили на сайте СтопКоронавирус.РФ.

Скончались шестеро мужчин и три женщины возрастом от 52 до 86 лет, - уточнили в региональном минздраве.

Так, с начала пандемии от COVID-19 умерли 5 257 саратовцев.

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