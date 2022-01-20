По итогам прошедшей недели Саратовская область оказалась благополучной по коронавирусу

Карту опубликовал региональный оперштаб

Саратовская область вошла в «зеленую» зону «Индекса пандемии». Об этом сообщает сегодня, 20 января, региональный оперштаб со ссылкой на Telegram-канал «Региональная политика».

Проанализировав данные за прошлую неделю, 10-16 января, эксперты пришли к выводу, что в области заметно сократилось число активных случаев коронавируса.

Общероссийский «Индекс» на прошлой неделе оказался неоднозначным. Так, несмотря на резкий рост заболеваемости на 49,1%, число ковидных пациентов к концу недели сократилось на 1,4%, а погибших оказалось на 8,4% меньше. Количество выписавшихся россиян увеличилось на 8,1%.

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