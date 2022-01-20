Житель Энгельсского района может сесть на 10 лет за 700 граммов марихуаны

Фото пресс-службы управления Приволжского ЛУ МВД России на транспорте

Следователи управления Приволжского ЛУ МВД России на транспорте закончили расследование уголовного дела о незаконном обороте наркотиков в Саратовской области. Сегодня. 20 января, правоохранители поделились результатами.

В ноябре прошлого года 46-летнего местного жителя задержали у железнодорожных путей в Энгельсском районе. При личном досмотре у него нашли пакет с 700-ми граммами марихуаны, что считается крупным весом.

Следователи завели дело по «народной» 228-й статье. Дело передали в районный суд. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

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